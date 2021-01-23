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Форум молодых ученых U-NOVUS пройдет в Томске в 2021 году

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Форум молодых ученых U-NOVUS пройдет в Томске в 2021 году. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказал заместитель губернатора региона по экономике Андрей Антонов.

Напомним, проведение форума U-NOVUS в 2020 году было перенесено из-за угрозы распространения коронавируса.

«U-NOVUS — это наш инструмент связки между наукой, университетами и предприятиями. Решение о проведение форума в этом году уже принято. Сейчас идет обсуждения конкретных дат», — сообщил Андрей Антонов.

По его словам, U-NOVUS пройдет в смешанном формате — мероприятия в рамках форума будут организованы в онлайн и офлайн-форматах. Главной темой форума станет связь науки и промышленности.

«Кроме того, есть запрос от Министерства науки и высшего образования, чтобы томский форум выступил федеральной площадкой для обсуждения современных подходов к строительству университетских кампусов. У нас планируется один из федеральных проектов, связанных с кампусом. В томских вузах учатся студенты из 90 с лишним стран, они уже высказывали свои видения, что необходимо учесть в инфраструктуре кампуса. Надеемся, что мы сможем предоставить федерации конкретные предложения и стать площадкой, где будут реализовываться новые подходы создания среды для студентов, — отметил Андрей Антонов.

Напомним, форум молодых ученых U-NOVUS проходит под эгидой администрации Томской области при поддержке министерства экономического развития РФ, министерства высшего образования и науки РФ, министерства просвещения РФ, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Программным оператором выступает Томский государственный университет (ТГУ).

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