Арестован сотрудник колонии в Томской области, получивший взятку за передачу наркотиков

Томский Обзор / Фото: 21 января 2021 // Фото: pixabay.com

Заключен под домашний арест сотрудник исправительной колонии №2 в г. Асино, обвиняемый в получении взятки и покушении на пособничество в приобретении наркотических средств, сообщает пресс-служба следственного управления СКР РФ по Томской области.

Сотрудник обвиняется по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом) и ч.3 ст.30, ч.5 ст.33, ч.1 ст.228 УК РФ (покушение на пособничество в приобретении наркотических средств).

По предварительным данным, обвиняемый в период с августа 2020 года по январь 2021 года получил взятку в размере 28 000 рублей за пронос на территорию колонии наркотиков от осужденного, отбывающего наказание в ИК №2.

Он забрал из условленного места наркотические средства в значительном размере (марихуану, героин и синтетическое наркотическое средство), и на следующий день привез их в ИК-2, где должен был передать осужденному. Однако свой преступный умысел не смог довести до конца, так как был задержан сотрудниками УФСБ, которые при личном досмотре изъяли у него наркотические средства.

Задержанный полностью признал себя виновным. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

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