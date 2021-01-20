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Пожар в колонии строгого режима произошел в Томской области

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Утром 20 января в исправительной колонии №2 г. Асино, произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 07:56. Загорелось строение, примыкающее к двухэтажному кирпичному зданию, в котором расположен швейный цех. В горящей пристройке хранится готовая продукция.

В 09.51 пожар был локализован на площади 102 кв.м, в 11.01 открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет.

По уточненной информации, в швейном цехе обгорели рулоны с тканью и готовая продукция, площадь пожара составила 150 кв.м. Причина возгорания устанавливается

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