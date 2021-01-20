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Томские студенты получат в библиотеках купон на суп или кофе

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С 23 по 25 января в муниципальных библиотеках Томска будет проходить ежегодная акция «Лови момент! Читай, студент!», сообщает пресс-служба мэрии. Студенты, посетившие библиотеки в этот период, получат подарки от ресторана быстрого обслуживания «Пицце-Рио» и кофейни «Bristot».

Все студенты, пришедшие в период с 23 по 25 января в любую из 26 библиотек МИБС, чтобы взять, продлить или сдать книги, а также воспользоваться сервисными услугами, получат купон на бесплатные ролл, порцию супа, салата или десерта в ресторанах быстрого обслуживания «Пицце-Рио» или чашку кофе в кофейнях «Bristot».

Студенты, пришедшие в библиотеку в первый раз, получат читательский билет бесплатно. При себе обязательно иметь студенческий билет или паспорт для получения читательского билета.

Каждый студент может принять участие в акции один раз и получить только один купон. Количество купонов ограничено.

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