В Томске пройдет поэтический «Маяковский баттл»

19 января 2021 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГУ

25 января в Томском государственном университете состоится первый городской поэтический «Маяковский баттл», сообщает пресс-служба вуза.

«Первый городской поэтический „Маяковский баттл“ ТГУ соберет представителей томских вузов, студентов нынешних и будущих, а также выпускников разных лет, которые сразятся в конкурсном прочтении стихотворений двух антагонистов Серебряного века — Сергея Есенина и Владимира Маяковского. Эти поэты в свое время встречались на поэтической дуэли, олицетворяя столкновение традиции и модерна, но как итог — оба полюбились читателям, а их произведения до сих пор находят отклик», — говорится в сообщении.

Поэтический баттл пройдет на настоящем октагоне для боев в спортивном клубе Томска. В первом раунде всех участников разделят на пары, которые должны будут прочесть друг другу понравившиеся произведения двух авторов. В финале из двух сильнейших участников будет определен победитель.

Трансляция в формате VR360 в сверхвысоком качестве 4К начнется 25 января в 19:00 на YouTube канале ТГУ.

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