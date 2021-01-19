Назначен новый начальник томского управления ФСБ

19 января 2021 / Томский Обзор

Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2020 года на должность начальника УФСБ России по Томской области назначен полковник Олег Григорьевич Трофимов, ранее занимавший должность заместителя начальника УФСБ России по Воронежской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Занимавший должность руководителя УФСБ России по Томской области генерал-майор Иванов Дмитрий Валерьевич этим же указом назначен на новое место службы.

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