18+
18+

Назначен новый начальник томского управления ФСБ

Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2020 года на должность начальника УФСБ России по Томской области назначен полковник Олег Григорьевич Трофимов, ранее занимавший должность заместителя начальника УФСБ России по Воронежской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Занимавший должность руководителя УФСБ России по Томской области генерал-майор Иванов Дмитрий Валерьевич этим же указом назначен на новое место службы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

За сутки в Томской области зарегистрирован 91 новых случай заболевания COVID-19

9 февраля 2021
Томские новости

За сутки в Томской области зарегистрировано 73 новых случая COVID-19

11 февраля 2021
Томские новости

Томские кафе и рестораны получили более 21 млн рублей поддержки из регионального бюджета

4 февраля 2021
Томские новости

Более 110 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

28 января 2021
Томские новости

Томичей приглашают на виртуальный концерт Сергея Киреева

29 января 2021
Томские новости

Почти 100 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

2 февраля 2021
Томские новости

Водитель иномарки погиб при столкновении с автобусом в Томском районе

15 февраля 2021
Томские новости

Ночью томские пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

12 февраля 2021
Томские новости

Более 100 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Томской области

27 января 2021
Комментарии для сайта Cackle