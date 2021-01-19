Старшеклассник из Томской области получил награду за спасение девочки

19 января 2021 / Томский Обзор / Фото: Оксана Калинникова (газета «Заветы Ильича»)

Школьнику Михаилу Нестерову из села Комсомольск Первомайского района вручили медаль Совета Федерации за проявленное мужество, сообщает пресс-служба Законодательной Думы Томской области. Летом 2020 года Михаил спас девочку, тонущую в Чулыме.

Инициатором поощрения юноши наградой Совфеда стала Наталья Нифонтова — мама тринадцатилетней Насти, которую спас Михаил. Женщина присутствовала на церемонии награждения.

«Наталья вспоминает, что в тот день в августе прошлого года она с дочерьми решила искупаться в Чулыме. Она сама и двое дочерей были в лодке, а третья дочь Настя поплыла рядом. Река обмелела, поэтому мама не протестовала, тем более дочь хорошо плавает. Преодолев половину пути, Настя вдруг начала тонуть. Ситуация разворачивалась стремительно. Мама девочки растерялась, начав звать на помощь. На ее призыв сразу откликнулся Миша. Он бросился на спасение девочки, несмотря на опасность для своей жизни. Вспоминая, Наталья Нифонтова говорит, что мальчик долго не мог вытянуть ее дочь из воронки. Когда получилось, Миша поплыл с ней к берегу и вытащил из воды. Девочка осталась жива», — говорится в сообщении.

Награду Михаилу Нестерову вручил сенатор от Томской области Владимир Кравченко. Он отметил, что Михаил хорошо учится, в этом году планирует поступать в ТУСУР, и пообещал в качестве наставника оказать содействие в его профессиональном и личностном развитии.

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