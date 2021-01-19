Фестиваль коротких спектаклей «Театр в кармане» пройдет в Томске в апреле

19 января 2021 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина

Томский ТЮЗ в апреле 2021 года проведет VII областной молодежный фестиваль коротких спектаклей «Театр в кармане», сообщает пресс-служба театра. Фестиваль пройдет при поддержке программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» компании СИБУР.

Фестиваль ежегодно собирает молодежные творческие коллективы региона, работающие в разных жанрах и направлениях театра. В программе можно увидеть танец, стэм, драматический спектакль, теневой театр и многое другое. Участники в возрасте от 14 до 40 лет готовят к показу 12-минутные спектакли. Оценивают работы известные режиссеры, актеры, театральные критики. Большим блоком работы фестиваля является образовательная программа: профессиональные мастер-классы и лекции лучших российских театральных педагогов.

В ближайшее время фестиваль объявит о старте приёма заявок.

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