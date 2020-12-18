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Первый в России частный технопарк связи создаст в Сибири местный предприниматель

IT, IT и телеком, Томские новости, технопарк IT Первый в России частный технопарк связи создаст в Сибири местный предприниматель

Первый в России частный технопарк, специализирующийся на технологиях беспроводной связи, создадут в Томске к концу 2021 года. Масштабный проект IT-парка «Герцен» реализует томская компания СТК – «Системы.Технологии.Коммуникации».

Технопарк объединит комфортные офисные пространства и высокотехнологичные производственные площадки. Здесь разместят полигон для тестирования разработок, производственные мощности для создания прототипов и «шоурум» готовых решений.

«При разработке проекта мы тщательно изучали лучшие примеры как среди российских технопарков, так и среди лучших технопарков мирового уровня. В каждом проекте мы находили интересные и функциональные решения и смотрели, как это можно применить у нас», – рассказал Андрей Савин, идеолог проекта и генеральный директор компании СТК.

Особый интерес вызывают партнеры IT-парка «Герцен». Свое участие уже подтвердили такие мировые гиганты в сфере телеком-решений, как Motorola Solutions, Cisco и InfiNET. Именно их оборудование в первую очередь используют при создании технопарка. Также партнером станет Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. Уже сейчас вуз активно участвует в разработке новых технологий связи, которые будут использоваться в продуктах резидентов технопарка.

«Наша идея заключается в том, чтобы предложить IT-сообществу и, главное, молодым специалистам, современную, продвинутую площадку для работы, на базе которой можно тестировать идеи, взаимодействовать рабочими группами, создавать и выращивать «стартапы». Мы хотим предложить молодежи участвовать в развитии сквозных технологий, быть ближе к реальным потребностям рынка, задействовать научный потенциал в реализации прикладных задач», - добавляет Андрей Савин.

Еще один актуальный и интересный момент проекта – экологический. IT-парк «Герцен» проектируется в соответствии с последними мировыми тенденциями экологического строительства - мировым стандартом «WELL Building Standard» и биофильным дизайном. В строительстве предполагается использование экологически чистых материалов, а в оформлении интерьера применят «зеленые» технологии. Речь идет о преобладании естественного освещения, создании «живых» стен и других элементов, максимально раскрывающих потенциал работающих здесь людей.

СТК – «Системы.Технологии.Коммуникации» предлагает широкий спектр системных решений в области профессиональной связи и автоматизации. Всего за 10 лет СТК достигла миллиардных оборотов и вошла в число лидеров региональной экономики, заняв 70 место среди 100 крупнейших компаний Томской области.

Специалисты СТК решают комплексные задачи, начиная от проектирования и строительства капитальных объектов связи, до разработок технологий и уникальной компонентной базы для реализации проекта.

В числе клиентов СТК ведущие компании нефтяной и строительной отрасли России, например, «Газпром», «Роснефть», «СибУР» и «Лукойл».

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