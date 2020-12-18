В Томске у спорткомплекса «Акватика» установят пешеходный светофор

Томский Обзор / Фото: 18 декабря 2020 // Фото: pixabay.com

До конца года в Томске около спорткомплекса «Акватика» (пр.Ленина, 186) будет установлен светофор с кнопкой вызова для пешеходов, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее безопасность горожан была обеспечена здесь с помощью светофора типа Т7 и дорожных знаков на заметном флуоресцентном фоне.

По окончанию работ также станет регулируемым пешеходный переход через ул. Елизаровых в районе пересечения с ул. Артема.

«Монтаж устройств со световыми сигналами позволяет организовать безопасные пересечения как для водителей, так и для пешеходов. Результаты проделанной работы очевидны — в этом году в Томске количество дорожных происшествий снизилось более чем на 30%. Эту работу мы продолжим и в следующем году, проанализируем совместно с Госавтоинспекцией статистику по местам концентрации ДТП по итогам 2020 года», — подчеркнул заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус.

Подрядчики городской администрации завершают монтажные работы на регулируемых перекрестках в районе здания по Иркутскому тракту, 59, на пересечениях Московского тракта и ул. А. Иванова, улиц Киевской и Усова, пр. Ленина и ул. Пролетарской. Здесь в помощь томичам светофоры с тремя световыми сигналами будут дооборудованы секциями П-1, информирующими пешеходов о том, что нужно остановиться или можно переходить через дорогу. Планируется, что они будут приняты в эксплуатацию уже в конце декабря.

По информации ГИБДД, за 11 месяцев 2020 года в Томске число погибших сократилось на 12, 5%, раненых — на 35%.

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