Томский политех улучшил позиции в академической среде в региональном рейтинге QS

Томский Обзор / Фото: 17 декабря 2020 // Фото: news.tpu.ru

Томский политехнический университет улучшил свои позиции региональном рейтинге Quacquarelli Symonds (QS), заняв 29 место из 400 вузов 29 стран Европы и Средней Азии.

Как уточняют в пресс-службе ТПУ, университет усилил свои позиции по ряду параметров, в частности, репутации в академической среде. В России это девятый результат.

Региональный рейтинг QS для развивающихся стран Европы и Средней Азии был впервые опубликован в 2014 году, тогда Томский политех занял в нем 45-е место. В этом году в рейтинг вошли 400 вузов, что на 52 больше, чем в прошлом.

В основе рейтинга десять показателей, среди которых академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение числа студентов и сотрудников профессорско-преподавательского состава, доля иностранных преподавателей и иностранных студентов, доля сотрудников с ученой степенью, публикационная активность.

За прошедший год Томский политех усилил позиции по академической репутации — это самый весомый показатель в рейтинге; числу сотрудников с ученой степенью, публикационной активности и эффективности интернет-ресурсов. Последний критерий строится на данных рейтинга Webometrics. Он основан на интегральном показателе, учитывающем как объем веб-содержимого (количество страниц и файлов), так и видимое влияние в интернет-пространстве как университета в целом, так и его публикаций, а также публикаций в международных журналах с высоким импакт-фактором, в том числе по числу внешних цитат.

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