В следующем году в Томске появится Туристическая велосипедная система

Томский Обзор / Фото: 17 декабря 2020 // Фото: pixabay.com

В 2021 году в Томске закупят 100 велосипедов и оборудуют 10 велопарковок для организации Туристической велосипедной системы. На эти цели будет направлено более 2 млн рублей внебюджетных средств. Соответствующее соглашение с городской администрацией подписал социальный партнер — компания «Газпром трансгаз Томск», сообщает пресс-служба мэрии.

Идея проекта появилась два года назад, к настоящему времени он вполне проработан администрацией Томска совместно с городским управлением культуры и Центром социальных инициатив. По задумке, томичи и гости города смогут воспользоваться двухколесным транспортом для передвижения по главным туристическим маршрутам города. На одной велопарковке велосипед можно взять, на другой оставить.

«В нашем студенческом Томске велосипед — очень популярное транспортное средство. Однако у многих возникает проблема с их хранением и содержанием. Мы реализуем этот проект, взяв за основу пример столичных городов, чтобы дать возможность всем горожанам и гостям Томска воспользоваться велосипедом для прогулок, поездок по городу и велоэкскурсий», — отметил заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко.

Чтобы воспользоваться велосипедом, необходимо будет зарегистрироваться в специальном приложении и воспользоваться QR- кодом для разблокировки велосипеда. Через приложение также будет возможно воспроизвести аудиоэкскурсию по городу.

Планируется, что места размещения парковок с велосипедами будут установлены вблизи достопримечательностей Томска, а также в студгородках.

Проект будет реализован под брендом «Томск-студенческая столица России».

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