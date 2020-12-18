В Новосибирске откроется первое заведение томской сети «Буланже»

18 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томская сеть кофеен-кондитерских «Буланже» открывает новое заведение в Новосибирске. Кафе будет располагаться на первом этаже офисного здания по адресу Комсомольский проспект, 24.

Заведение будет небольшим:

«В первую очередь, мы открываем кондитерское производство с точкой продажи и доставки, — рассказала соучредитель и директор сети кофеен „Буланже“ Людмила Максикова. — В ассортименте будут торты, кофе и более краткое меню чем в Томске. Рядом находящиеся гостиница, бизнес-центр, кинотеатр, когда узнали, что мы открываемся, обратились с просьбой организовать завтраки, бизнес-ланчи. Но акцент пока делаем на кондитерское производство. Пока не знаю, как сложится ситуация дальше, будем решать вопросы по мере их поступления».

По словам Людмилы Максиковой, томская сеть давно была готова открывать свои заведения по франшизе. Однако сложившаяся в этом году ситуация пока отложила эти планы.

«С марта 2020 года наши торты покупали активно, доставка работала и выручка кондитерского не уменьшалась, и это позволило нам более-менее выйти из сложившейся ситуации. После чего мы приняли решение открыть производство в Новосибирске», — отмечает Людмила Максикова.

Предполагается, что новое заведение откроет свои двери до Нового года. По итогам запуска руководство сети будет продумывать следующие шаги.

«Буланже» — томская сеть кофеен-кондитерских, основанная в 1999 году. В городе открыты 5 заведений, есть собственные кондитерский цех и обжарка кофе. В кофейнях посетителям предлагают обширное меню, кофе, торты и пирожные ручной работы.

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