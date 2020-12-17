Более 180 новых случаев COVID-19 зарегистрированы в Томской области

17 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 185 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 224 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства вновь заболевших - 87 человек - инфекция протекает бессимптомно. У 82 есть признаки ОРВИ, у 16 - пневмония. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 8 человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлены 21 797 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 17 135.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции составляет 0,96.

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