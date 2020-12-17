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Обвиняемый в растрате экс-директор томского муниципального похоронного предприятия отделался штрафом

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Октябрьский районный суд Томска признал виновным в растрате бывшего директора унитарного муниципального предприятия «Комбинат спецобслуживания» (УМП «КСО») Игоря Синичкина и приговорил его к штрафу, сообщает агентство «Интерфаксу-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд назначил подсудимому штраф в размере 150 тыс. рублей, а также постановил взыскать с него сумму ущерба более 70 тыс. рублей», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, Синичкина обвиняли в том, что он с марта по август 2019 года, используя свое служебное положение, присвоил и растратил имущество предприятия. Изначально сумма ущерба оценивалась в 300 тыс. рублей.

Следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального УФСБ возбудило в отношении Синичкина уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения).

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», УМП «КСО» учреждено департаментом управления муниципальной собственностью администрации Томска, занимается организацией похорон и предоставлением связанных с ними услуг.

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