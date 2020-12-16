Томич, обокравший магазин одежды, вернулся за награбленным и попался сотрудникам полиции

16 декабря 2020 / Томский Обзор

В Томске местного жителя приговорили к реальному сроку за кражу из магазина одежды, сообщает пресс-служба Советского района.

В ходе суда и следствия выяснилось, что 42-летний томич во время прогулки заметил, магазин мужской одежды на первом этаже дома по пр.Фрунзе, 40 не оборудован сигнализацией. Убедившись, что его никто не видит, злоумышленник с помощью отвертки и монтажки проник в помещение. Мужские вещи и технику вор положил в найденные в магазине мусорные пакеты и через окно вытащил на улицу. Часть украденного мужчина взял с собой в день похищения, а часть спрятал на улице за забором возле магазина.

На следующий день злоумышленник вернулся, чтобы забрать добычу, но был остановлен сотрудниками полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). В суде обвиняемый полностью признал вину, добровольно возместил нанесенный ущерб. Однако суд учел, что мужчина ранее был дважды судим за кражу в крупном размере. В итоге, его приговорили к 3 годам колонии особого режима.

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