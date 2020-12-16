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Томский филиал «Ростелекома» поддержал онлайн-фестиваль современных технологий

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«Ростелеком» выступил партнером первого межрегионального онлайн-фестиваля «T³ = Т в Кубе. ТУСУР. Технологии. Творчество», который был организован центром цифрового образования «IT-CUBE.ТОМСК» и Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Мероприятие состоялось 12-13 декабря в городе Томске. В фестивале приняли участие школьники 7-11 классов и студенты I–V курсов.

Участники мероприятия познакомились с новыми цифровыми технологиями и увидели, как они влияют на искусство, культуру и творчество. Программа фестиваля проходила по четырем направлениям: «Визуальное искусство», «Видео-звуковое искусство», «Архитектура и городская среда», «Техническое движение». Первый день был организован в формате лекций и мастер-классов, второй — в режиме активной проектной работы и решения кейсов от партнеров фестиваля.

«Фестиваль прошел в онлайн-формате, в котором приняли участие более 200 школьников и студентов из Санкт-Петербурга, Калининграда, Перми, Новосибирска, Сургута, Калуги, Бийска, а также из Кемеровской и Томской областей и Республики Казахстан. Мы благодарны “Ростелекому” за поддержку и интерес к нашей работе», — рассказала руководитель центра цифрового образования «IT-CUBE.ТОМСК», директор центра робототехники и креативных технологий ТУСУР Александра Шутова.

«Ростелеком» вручил активным школьникам сертификаты на бесплатное пользование образовательным сервисом «Лицей». Они получили подарочные промокоды на доступ к платформе на 6 месяцев.

«Уверен, что участники онлайн-фестиваля по достоинству оценят все преимущества сервиса “Лицей”, который позволяет подтянуть свои знания по всем предметам школьной программы, подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Также портал будет интересен всей семье, так как он постоянно развивается и дополняется новыми курсами. Например, уроки “Основы финансовой грамотности” можно проходить вместе с родителями», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Лицей» — это образовательная онлайн-платформа «Ростелекома», которая объединяет уроки по всей школьной программе с 1 по 11 класс и курсы по развитию. Заниматься можно в любое удобное время, для этого нужен только интернет. Изучив материал по уроку, закрепить и проверить свои знания можно с помощью тестов и тренажеров. Платформа отслеживает и показывает родителям прогресс ученика. «Лицей» помогает исключить пробелы в знаниях и подготовиться к экзаменам.

Узнать более подробную информацию об онлайн-сервисе и оформить подписку на «Ростелеком. Лицей» можно на сайте и по номеру 8 800 350 03 35.

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