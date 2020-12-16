В Томске ограничили движение на участке ул. Жуковского

Томский Обзор / Фото: 16 декабря 2020 // Фото: pixabay.com

Сегодня утром, 16 декабря, в Томске ограничили движение на ул. Жуковского на участке от ул. Сибирской до ул. Некрасова, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с проходящими здесь работами по замене изношенного участка тепловой сети и восстановлению строительной части канала на тепломагистрали № 2.

Предполагается, что ограничение продлится до 24.00 понедельника, 21 декабря.

На время проведения ремонта на участке ул. Жуковского будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

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