В Томске вновь начало вещание «Радио Ваня»
16 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
Накануне, 15 декабря, в Томске на частоте 96,5 МГц вновь начала вещание FM-радиостанция «Радио Ваня».
Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, право вещания «Радио Ваня» в Томске в результате конкурса, состоявшегося 29 января в Москве, завоевало томское ООО «Алсет». Популярно-развлекательный формат радиостанции, основанной в 2007 году в Санкт-Петербурге, ориентирован на российскую и зарубежную поп-музыку девяностых и нулевых годов.
Ранее «Радио Ваня» работало в Томске на частоте 71,99 МГц, однако, в 2018 году прекратило вещание по инициативе вещателя.
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