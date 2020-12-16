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В Томске вновь начало вещание «Радио Ваня»

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Накануне, 15 декабря, в Томске на частоте 96,5 МГц вновь начала вещание FM-радиостанция «Радио Ваня».

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, право вещания «Радио Ваня» в Томске в результате конкурса, состоявшегося 29 января в Москве, завоевало томское ООО «Алсет». Популярно-развлекательный формат радиостанции, основанной в 2007 году в Санкт-Петербурге, ориентирован на российскую и зарубежную поп-музыку девяностых и нулевых годов.

Ранее «Радио Ваня» работало в Томске на частоте 71,99 МГц, однако, в 2018 году прекратило вещание по инициативе вещателя.

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