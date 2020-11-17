В тройном ДТП в Томске пострадал 9-летний мальчик

Томский Обзор / Фото: 15 декабря 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера, 14 декабря, в Томске столкнулись Mazda 3, Lexus NX-200 и Багем 27851, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.15 на ул.Клюева, 11в. По предварительным данным, 22-летний водитель Mazda 3 не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lexus. В свою очередь водитель Багем, двигавшийся в попутном с Lexus направлении, во избежание столкновения въехал в бордюрный камень.

В результате ДТП травмирован 9-летний мальчик-пассжир Lexus. Ребенок перевозился на передним сидении в автокресле.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу: ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (3822) 795-300 или в дежурную группу ГИБДД 66-44-22.

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