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Скончался бывший мэр Томска Геннадий Коновалов

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Накануне, 14 декабря, после тяжелой болезни скончался Геннадий Викторович Коновалов, хозяйственный и общественный деятель, мэр Томска в 1993-1996 годах, сообщает пресс-служба городской администраци.

Геннадий Коновалов родился 5 ноября 1945 года в Караганде Казахской ССР. Окончил Томский инженерно-строительный институт в 1970 году. Большую часть своей трудовой биографии Геннадий Викторович отдал Томску. Работал мастером-прорабом, инженером в тресте «Сибстальконструкция», начальником Томского городского производственного управления дорожного строительства и благоустройства, главным инженером объединения «Сибгражданстрой». В 1990-1993 годах – первый заместитель председателя Томского горисполкома. С января 1993 года – глава администрации, мэр города Томска. Депутат Государственной Думы Томской области первого созыва (1994-1997). После 1996 года работал заместителем генерального директора АО «Томскэнерго», начальником департамента энергетики, транспорта, связи и дорожного строительства администрации Томской области.

Геннадий Коновалов возглавлял город в трудное время экономического кризиса начала 1990-х годов. В условиях острейшего финансового дефицита, неплатежей и нестабильной политической обстановки сумел сохранить работоспособность городского хозяйства, обеспечивающего горожан светом, теплом и водой. При нем должность главы города получила официальное наименование «мэр».

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