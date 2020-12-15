Журналистка Томского Обзора номинирована на «Акулы пера–2020»
Валентина Бейкова, обозревательница Томского Обзора, попала в число претендентов на победу в XVII региональном конкурсе «Акулы пера-2020» в номинации «Сетевой журналист года», сообщает пресс-служба обладминистрации.
На конкурс подано 647 заявок, в нем приняли участие 52 индивидуальных и 21 коллективный автор, представляющие 49 СМИ Томской области, четыре федеральных СМИ и шесть пресс-служб региона. В номинации «Сетевой журналист года» также представлены Дмитрий Шиптенко (Томская интернет-газета) и Ольга Трепова (РИА «Томск»).
На победу в своих номинациях также претендуют:
Районное/городское СМИ года
- Газета «Сельская правда», Зырянский район;
- Газета «Диалог», ЗАТО Северск;
- Газета «Земля Чаинская», Чаинский район.
Корпоративное/отраслевое СМИ года
- Газета «Лесной вестник», Асиновский лесопромышленный парк;
- Агентство спортивных новостей SportUS;
- Газета «Действие», Томская областная профсоюзная газета.
Публицист года
- Татьяна Веснина, Томская областная филармония;
- Юлия Климычева, газета «Красное знамя»;
- Оксана Калинникова, газета «Заветы Ильича», Первомайский район.
Интервьюер года
- Павел Соловьёв, губернский телеканал «Томское время»;
- Андрей Ефремов, ГТРК «Томск»;
- Сергей Симонов, газета «Газовый вектор» ООО «Газпром трансгаз Томск».
Команда года
- ГТРК «Томск»;
- Газета «Томские новости»;
- Газета «Заветы Ильича», Первомайский район.
Оператор года
- Наталья Чубирко, губернский телеканал «Томское время»;
- Дмитрий Скоробогатов, губернский телеканал «Томское время»;
- Иван Патлусов, ГТРК «Томск».
Репортер года
- Дарья Говорова, ГТРК «Томск»;
- Илья Лавренков, губернский телеканал «Томское время»;
- Евгения Мозгова, ГТРК «Томск».
Радиожурналист года
- Марина Думина, ГТРК «Томск»;
- Виктор Зима, радио «Томский Благовест»;
- Татьяна Актабаева, «Радио Сибирь».
Дизайнер года
- Дарья Трубицина, Аграрный центр Томской области;
- Николай Кузык, интернет-журнал НИ ТГУ «Первое время»;
- Максим Ваганов, журнал «Ваши личные финансы».
Фотокорреспондент года
- Евгений Тамбовцев, газета «Томские новости»;
- Виталий Липатов, Томская епархия;
- Роман Кошелев, независимый журналист.
Пресс-служба года
- ГУ МЧС по Томской области;
- Аграрный центр Томской области;
- ПАО «Томскэнергосбыт».
Проект года
- «Немецкий Томск», РИА «Томск»;
- «Сельское хозяйство — вклад в Победу», Аграрный центр Томской области;
- «А дома — лучше», Первомайское ТВ.
Новое имя года
- Александр Демко, газета «Таежный меридиан», Тегульдетский район;
- Коллектив школьной газеты «Клюква в сахаре», село Клюквинка, Верхнекетский район;
- Анастасия Нейзлер, студентка ФЖ НИ ТГУ.
Лучший материал о профилактике и борьбе с COVID-19
- Ульяна Литвинова, газета «Районные вести», Кривошеинский район;
- Александр Стучебров, губернский телеканал «Томское время»;
- Анатолий Тетенков, газета «Томские новости».
Лучший материал, посвященный 75-летию Великой Победы
- Владимир Мокрышев, журнал «Мой народ»;
- Татьяна Нараева, журнал «Реальный сектор»;
- Светлана Доронина, интернет-портал Tomsk.ru.
Имена победителей будут названы в фильме «Акулы пера–2020», премьера которого запланирована на 30 декабря. Ссылка на фильм будет сообщена дополнительно.
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