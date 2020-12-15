Журналистка Томского Обзора номинирована на «Акулы пера–2020»

15 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Валентина Бейкова, обозревательница Томского Обзора, попала в число претендентов на победу в XVII региональном конкурсе «Акулы пера-2020» в номинации «Сетевой журналист года», сообщает пресс-служба обладминистрации.

На конкурс подано 647 заявок, в нем приняли участие 52 индивидуальных и 21 коллективный автор, представляющие 49 СМИ Томской области, четыре федеральных СМИ и шесть пресс-служб региона. В номинации «Сетевой журналист года» также представлены Дмитрий Шиптенко (Томская интернет-газета) и Ольга Трепова (РИА «Томск»).

На победу в своих номинациях также претендуют:

Районное/городское СМИ года

Газета «Сельская правда», Зырянский район;

Газета «Диалог», ЗАТО Северск;

Газета «Земля Чаинская», Чаинский район.

Корпоративное/отраслевое СМИ года

Газета «Лесной вестник», Асиновский лесопромышленный парк;

Агентство спортивных новостей SportUS;

Газета «Действие», Томская областная профсоюзная газета.

Публицист года

Татьяна Веснина, Томская областная филармония;

Юлия Климычева, газета «Красное знамя»;

Оксана Калинникова, газета «Заветы Ильича», Первомайский район.

Интервьюер года

Павел Соловьёв, губернский телеканал «Томское время»;

Андрей Ефремов, ГТРК «Томск»;

Сергей Симонов, газета «Газовый вектор» ООО «Газпром трансгаз Томск».

Команда года

ГТРК «Томск»;

Газета «Томские новости»;

Газета «Заветы Ильича», Первомайский район.

Оператор года

Наталья Чубирко, губернский телеканал «Томское время»;

Дмитрий Скоробогатов, губернский телеканал «Томское время»;

Иван Патлусов, ГТРК «Томск».

Репортер года

Дарья Говорова, ГТРК «Томск»;

Илья Лавренков, губернский телеканал «Томское время»;

Евгения Мозгова, ГТРК «Томск».

Радиожурналист года

Марина Думина, ГТРК «Томск»;

Виктор Зима, радио «Томский Благовест»;

Татьяна Актабаева, «Радио Сибирь».

Дизайнер года

Дарья Трубицина, Аграрный центр Томской области;

Николай Кузык, интернет-журнал НИ ТГУ «Первое время»;

Максим Ваганов, журнал «Ваши личные финансы».

Фотокорреспондент года

Евгений Тамбовцев, газета «Томские новости»;

Виталий Липатов, Томская епархия;

Роман Кошелев, независимый журналист.

Пресс-служба года

ГУ МЧС по Томской области;

Аграрный центр Томской области;

ПАО «Томскэнергосбыт».

Проект года

«Немецкий Томск», РИА «Томск»;

«Сельское хозяйство — вклад в Победу», Аграрный центр Томской области;

«А дома — лучше», Первомайское ТВ.

Новое имя года

Александр Демко, газета «Таежный меридиан», Тегульдетский район;

Коллектив школьной газеты «Клюква в сахаре», село Клюквинка, Верхнекетский район;

Анастасия Нейзлер, студентка ФЖ НИ ТГУ.

Лучший материал о профилактике и борьбе с COVID-19

Ульяна Литвинова, газета «Районные вести», Кривошеинский район;

Александр Стучебров, губернский телеканал «Томское время»;

Анатолий Тетенков, газета «Томские новости».

Лучший материал, посвященный 75-летию Великой Победы

Владимир Мокрышев, журнал «Мой народ»;

Татьяна Нараева, журнал «Реальный сектор»;

Светлана Доронина, интернет-портал Tomsk.ru.

Имена победителей будут названы в фильме «Акулы пера–2020», премьера которого запланирована на 30 декабря. Ссылка на фильм будет сообщена дополнительно.

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