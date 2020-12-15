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Журналистка Томского Обзора номинирована на «Акулы пера–2020»

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Валентина Бейкова, обозревательница Томского Обзора, попала в число претендентов на победу в XVII региональном конкурсе «Акулы пера-2020» в номинации «Сетевой журналист года», сообщает пресс-служба обладминистрации.

На конкурс подано 647 заявок, в нем приняли участие 52 индивидуальных и 21 коллективный автор, представляющие 49 СМИ Томской области, четыре федеральных СМИ и шесть пресс-служб региона. В номинации «Сетевой журналист года» также представлены Дмитрий Шиптенко (Томская интернет-газета) и Ольга Трепова (РИА «Томск»).

На победу в своих номинациях также претендуют:

Районное/городское СМИ года

Корпоративное/отраслевое СМИ года

Публицист года

Интервьюер года

Команда года

Оператор года

Репортер года

Радиожурналист года

Дизайнер года

Фотокорреспондент года

Пресс-служба года

Проект года

Новое имя года

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Имена победителей будут названы в фильме «Акулы пера–2020», премьера которого запланирована на 30 декабря. Ссылка на фильм будет сообщена дополнительно.

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