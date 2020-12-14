В пятницу в Томске откроется каток на Мавлюкеевском озере

Томский Обзор / Фото: 14 декабря 2020 // Фото: tsu.ru

В пятницу, 18 декабря, на Мавлюкеевском озере возле общежития Томского государственного университета «Парус» (пер.​ Буяновский, 3а) вновь откроется один из самых больших в Сибири катков на естественном водоеме. Его площадь составляет около 6 тыс. кв. метров.

Как сообщили Томскому Обзору в пресс-службе вуза, на катке, как и в предыдущие годы, оборудованы теплые раздевалки и будет работать прокат.

Часы работы Университетского катка: с 16.00 до 22.00 – в будние дни, с 12.00 до 22.00 – в праздничные и выходные. Стоимость проката коньков: 110 руб./час, само посещение катка бесплатное.

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