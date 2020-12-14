В Томске пройдет новогодняя лотерея в помощь бездомным животным

Томский Обзор / Фото: 14 декабря 2020 // Фото: https://vk.com/public72239367

Томская зоозащитная организация «Содружество» проводит благотворительную новогоднюю лотерею, средства с которой будут направлены на помощь бездомным животным, сообщают организаторы.

Для участие в розыгрыше необходимо подписаться на группу «Содружества» ВКонтакте или в Instagram, любым удобным способом оплатить лотерейный билет (100 рублей) по реквизитам организации, а затем прислать скриншот чека сюда и получить номерок.

Итоги лотереи подведут 17 декабря. Победителя определит генератор случайных чисел. Организаторы отмечают, что среди всех 150 лотерейных билетов много выигрышных.

В лотерее разыгрывается 13 призов, среди которых фотосессии, календари и открытки, подарочные сертификаты, пригласительные билеты в боулинг, консультации ветеринарного врача и много другое. Подробности — в группе «Содружества» ВКонтакте.

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