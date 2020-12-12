Более 200 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Томской области

12 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 203 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 203 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства вновь заболевших - 136 человек - есть признаки ОРВИ, у 14 - пневмония. У остальных 53 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 11 человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлены 20 851 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 16 109, умерших 190.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,97.

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