«Газпромнефть-Восток» внедряет технологии дополненной реальности при контроле строительства

11 декабря 2020 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» успешно протестировал технологию дистанционного мониторинга строительства нефтегазовых объектов. Цифровое решение позволило вести оперативный контроль шеф-монтажных работ в условиях ограничений на посещение промысла из-за пандемии COVID-19, в 2 раза сократив период оценочных мероприятий и на 20% снизив затраты на сопровождение проекта.

Проект «Удаленный помощник» доказал свою эффективность при мониторинге процесса реконструкции Дожимной насосной станции Арчинского месторождения. Новое решение, использующее технологии дополненной реальности, позволило осуществлять проверку качества монтажа, испытания и подключения оборудования дистанционно с использованием инструментов видеосвязи. С их помощью контроль каждого из этапов работ осуществлялся в режиме онлайн из офиса в Санкт-Петербурге за 3 тысячи километров от объекта.

Благодаря цифровым технологиям, специалисты могли оперативно оценивать каждый из этапов крупного инженерного проекта, несмотря на ограничения на посещение месторождений в условиях пандемии COVID-19. «Удаленный помощник» позволил исключить расходы, связанные с мобилизацией представителя поставщика оборудования и его выездом на удаленный промысел Томской области. За счет упрощения таких процедур, как ожидание приезда представителя поставщика, оформление доступа, пребывание в буферном терминале сроки проведения надзорных работ сократились с 6 до 3 недель.

«В условиях пандемии коронавируса и жестких барьеров по нераспространению инфекции на автономных месторождениях, мы совершенствуем производственные процессы. Цифровые технологии открывают перед нами колоссальные возможности. Предприятие продолжает реализацию проектов по строительству, добиваясь при этом сокращения их сроков при неизменно высоком качестве, – сказал Александр Хохлов, заместитель генерального директора по капитальному строительству «Газпромнефть-Востока».

Цифровой проект «Газпром нефти» «Дистанционный контроль шеф-монтажных работ с применением технологии AR» нацелен на сокращение временных и экономических издержек за счет дистанционного проведения работ. Успешно проведенные испытания в рамках НИОКР позволят внедрить пилотные проекты на объектах восьми дочерних обществ Компании в период с 2020 по 2021 годы. «Газпромнефть-Восток» стал одним из первых в списке «пилотов» и подтвердил эффективность применения технологии дополненной реальности.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: