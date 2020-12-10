В Томской области набирают волонтеров для доставки лекарств для больных COVID-19

10 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Продолжается набор волонтеров для доставки бесплатных наборов лекарств жителям Томской области с подтвержденным диагнозом COVID-19, имеющим симптомы заболевания, которые получают медицинскую помощь амбулаторно, то есть лечатся на дому под наблюдением врача.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, дополнительный набор волонтеров ведет региональный волонтерский штаб помощи, действующий на базе ресурсного центра развития добровольчества «Бумеранг добра 70».

«Мы продолжаем доставлять наборы бесплатных лекарств, и в день волонтеры посещают до 200 адресатов. Также штаб помощи выполняет заявки пожилых томичей по покупке и доставке продуктов и лекарств. Мы просим всех, у кого есть свободное время и возможность, присоединиться к команде волонтеров», — сказал руководитель ресурсного центра развития добровольчества Томской области «Бумеранг добра 70» Руслан Латыпов.

Дополнительный набор волонтеров открыт во всех муниципальных образованиях Томской области. Добровольцы доставляют наборы лекарств до двери адресата, не передавая набор из рук в руки. Все волонтеры обеспечены средствами защиты, антисептиками и перчатками.

Для того, чтобы присоединиться к волонтерскому штабу помощи, можно прийти в ресурсный центр развития добровольчества (Томск, ул. Карла Маркса, 7, офис 301) с 10.00 до 18.00 ежедневно.

Также необходимо заполнить анкеты волонтерам и автоволонтерам (автовладельцам, готовым возить волонтеров на своем личном транспорте по адресам). Автоволонтеры получают компенсацию на топливо с учетом времени, проведенного на выезде.

Записаться на смены для волонтеров можно здесь. Записаться на смены для автоволонтеров — здесь.

Напомним, по последним данным, за весь период пандемии в Томской области установлены 20 449 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 15 705, умерших 185.

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