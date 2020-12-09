Еще три человека скончались от коронавируса в Томской области

Томский Обзор / Фото: 9 декабря 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 197 новых случаев заболевания COVID-19. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 209 человек. Трое зараженных скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Все трое скончавшихся входили в группу риска по сопутствующим заболеваниям, в числе которых сахарный диабет, ожирение, гипертония, анемия, ишемия головного мозга, хроническая болезнь почек. Двое входили в группу риска по возрасту. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной м полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом.

У большинства вновь заболевших, 108 человек — есть признаки ОРВИ, у 23 — пневмония. У остальных 66 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 20 человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлены 20 254 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 15 478, умерших 185.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,01.

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