В Томске выпустили документальный фильм и фотоальбом о 166 стрелковой дивизии

Сегодня, 9 декабря, в Томске состоялась презентация фильма «Дивизия» и фотоальбома о 166-й стрелковой дивизии. Материалы представили командир поискового отряда «Патриот» Максим Елезов, историк-исследователь Наталья Морокова, племянник офицера 166-й дивизии Георгия Нагорского Петр Нагорский и режиссер фильма Денис Бевз.

166-я стрелковая дивизия участвовала в Смоленском оборонительном сражении, помогала другим подразделениям вырваться из окружений. Дивизия была участником Духовщинской наступательной операции, внесла свой вклад в успешное проведение Ельнинской наступательной операции. В октябре 1941-го года попала под удар 3-й танковой группы вермахта. Попытки вырваться оказались тщетны, судьба солдат сложилась трагически, выжили лишь немногие бойцы.

На протяжении 80 лет родные и близкие, историки и исследователи пытаются воссоздать полную картину о боевом пути 166-й стрелковой дивизии. Благодаря победе в областном конкурсе молодежных и детских программ общественных объединений в 2020 году участники поискового отряда «Патриот» сняли фильм и собрали материалы для фотоальбома.

Идея создать альбом посетила руководителя общественной организации «Клуб друзей 166-й стрелковой дивизии» Александра Борисова, созданный в 2016 году, и объединивший более 100 родственников погибших солдат. Участникам поискового отряда «Патриот» удалось собрать фотоальбом из архивов документов и 423 снимков командиров, офицеров и солдат 166-й стрелковой дивизии. Материалы доступны на ресурсах «Поискового движения России».

«В начале планировалось включить в альбом порядка 300 фотографий. Но работа по сбору информации позволила включить в альбом уже более 400 фотографий. Последний месяц эта работа велась в каждодневном режиме», — говорится в аннотации к альбому.

В свою очередь фильм «Дивизия» стал результатом многолетней работы бойцов поискового отряда «Патриот», историков, исследователей, краеведов. В него вошли съемки из экспедиций по местам боев, а также интервью с родственниками погибших бойцов 166 стрелковой дивизии.

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