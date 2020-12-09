Пропавшего в Томске подростка в последний раз видели в окрестностях Тимирязево

9 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба СУ СКР по Томской области

В Томске продолжаются поиски пропавшего 30 ноября 17-летнего Георгия Полтовского, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Расследованием дела занимается следственная группа, состоящая из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов следственного управления. Установлено, что последнее место, где пропавший подросток был зафиксирован камерами наружного наблюдения, находится в лесном массиве в районе озера Песчаное в окрестностях поселка Тимирязево.

Сотрудники следственного управления и органов внутренних дел, спасатели МЧС и волонтеры продолжают проведение поисковых мероприятий.

Следователи обращаются к гражданам, обладающих информацией о местонахождении подростка, обратиться в СУ СК России по Томской области по телефону 8-913-811-49-30 (телефон дежурной службы следственного управления, круглосуточно, без выходных дней), 60-03-34 (отдел криминалистики СУ СКР по Томской области, адрес: г.Томск, пр.Кирова,51), 02/102 (дежурная часть УМВД России по Томской области).

Расследование уголовного дела продолжается.

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