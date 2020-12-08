Администрацию Томска уличили в загрязнении двух озер стоками городской канализации

8 декабря 2020 / Томский Обзор

Ленинский районный суд Томска удовлетворил иск природоохранной прокуратуры, требующей от городской администрации прекратить загрязнение стоками канализации озер Керепеть и Цимлянское, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

«В озера Цимлянское и Керепеть через два водовыпуска сбрасываются канализационные стоки без необходимой очистки. В результате в водные объекты поступают в концентрациях, превышающих допустимые нормативы, нефтепродукты, аммоний-ионы, нитрит-ионы, летучие фенолы, что оказывает негативное воздействие на экологическую обстановку и причиняет вред обитающим в озерах рыбам», — говорится в пресс-релизе.

По итогам проверки прокуратура направила в суд иск о возложении на администрацию Томска обязанности организовать надлежащее водоотведение в городской канализационной системе, исключающее сброс в озера Керепеть и Цимлянское загрязняющих веществ.

Данные озера не в первый раз страдают в результате экологических нарушений.

Так, в октябре 2018 года на главной насосной станции (ГНС) Томска произошла авария: из-за срыва задвижки напорного коллектора затопило машинный зал станции, электрооборудование вышло из строя, канализационные воды начали подтапливать соседние частные дома, дворы, огороды, а также попали в Керепеть и Цимлянское.

В середине марта 2019 года в связи с гибелью рыбы в озерах полиция возбудила уголовное дело по ст. 257 УК РФ (нарушение правил охраны водных биологических ресурсов). По данным томского отдела Верхнеобского территориального управления Росрыболовства, предварительный ущерб водным биоресурсам составил более 5 млн 515 тыс. рублей. В мае полиция возбудила еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод), оценив ущерб, нанесенный озерам, в 840 тыс. рублей.

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