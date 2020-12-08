Круглый стол: «Бизнес и уголовные дела, что важно знать»

Партнерский материал / Фото: 8 декабря 2020 // Фото: Pixabay

Сегодня потерялась грань между гражданскими спорами и уголовными делами. Создал ты крутую технологию или не смог заплатить вовремя налоги, одно и другое может легко привести к возбуждённому уголовному делу. И рискуют не только владельцы крупных предприятий, а каждый предприниматель. Как вести бизнес в новых реалиях, обсудим на Круглом столе. Поговорим о том, как управлять рисками уголовной ответственности, что делать, если уголовное дело «случилось» и как этого не допустить.

Организаторы: ЮК «Белянко и партнеры», Томское отделение Общественной организации «Деловая Россия», Ассоциация «НП «Агентство развития предпринимательства – Северск»

Форма проведения: офф-лайн

Время проведения: 10.12.2020 г. с 14-00 до 16-00

Место проведения: г. Томск, ул. Кулева, 24, оф. 201 (ЮК «Белянко и партнеры»)

Регистрация: для регистрации напишите нам на e-mail: info@belyanko.ru

или заполните форму регистрации

Участие в мероприятии бесплатное

Любые вопросы, связанные с участием в мероприятии Вы можете задать по телефону: + 7(3822)511-437

Программа:

Уголовная ответственность, рискуют все? Признать вину или бороться? Как себя вести, если уголовное дело «случилось»?

Спикеры:

Белянко Егор - Адвокат, управляющий партнер Юридической компании «Белянко и партнеры». Опыт комплексного сопровождения бизнеса в кризисных ситуациях составляет более 10 лет, включая прекращение уголовного преследования в отношении собственников и исполнительных органов предприятий.

Чуйко Данила – Адвокат. Более 12 лет работал следователем, в том числе следователем по особо важным делам Следственного комитета РФ, специализировался на расследовании уголовных дел по экономическим и должностным преступлениям. С 2015 г. защищает интересы Доверителей по уголовным делам, имеет большой опыт прекращения уголовных дел, в том числе на стадии следствия.

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