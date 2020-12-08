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В Томске откроется бургерная МЯСОROOB

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В декабре в Томске планируется открытие новой бургерной известной российской франшизы МЯСОROOB. Заведение будет располагаться в здании «Гостиного двора» по пр. Ленина, 1.

Томский ресторан станет 26 бургерной франшизы, которая в 2017 году получила звание «Лучшей бургерной России». От остальных заведений он будет отличаться наличием развлекательной программы. Предполагается, что в томском МЯСОRООВе будут проходит живые концерты. Первые подобные мероприятия организуют после стабилизации эпидобстановки.

Проект интерьера
Фото: предоставлено бургерной

В меню нового МЯСОRООВа представлены стейки, различные вырезки (рибай, фланк, свиные ребра), гриль, супы и салаты, а также шаурма, бизнес-ланчи и закуски. Кроме того, в заведении можно будет выбрать мясо непосредственно на витрине холодильника и попросить повара приготовить понравившийся кусок.

Примеры блюд
Фото: предоставлено бургерной

«Все бургеры в МЯСОROOB авторские, с фирменной рецептурой Александра Купченко. В меню будет также несколько классических бургеров», — рассказывают в заведении.

Открываться в пандемию заведению не страшно: «Во-первых, бренд МЯСОROOB достаточно известен и многие томичи ждут его открытия. Во-вторых, в компании будет работать доставка, поэтому жители города в любом случае смогут попробовать нашу кухню. МЯСОROOB будет представлен на платформах Яндекс.Еда и Delivery club».

В заведении также отмечают, что средний чек в ресторане составит 700-800 рублей на человека. Доставка — от 1 000 рублей.

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