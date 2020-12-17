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Томичей приглашают на выставку-загадку «Унесённые временем, или странные вещи»

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В Томском краеведческом музее (пр. Ленина, 75) работает выставка-загадка «Унесенные временем, или старинные вещи», посетителям которой предлагают угадать названия и назначение экспонатов.

Как сообщают в музее, выставка представляет собой площадку, предназначенную для проведения обучающей, развивающей и развлекающей игры в специфическом музейном пространстве.

«Сама идея выставки появилась еще несколько лет назад, — рассказывает и.о. заведующей выставочным отделом Елена Лилявина. — Музейные предметы не всегда увязаны единой темой, и посетителю, при желании, нужно разобраться что не так, определить предметы (их название или назначение). Если у посетителя не возникнет желания играть и угадывать, он может просто посетить выставку, как обычно, и насладиться удивительными предметами, ушедшими из обихода».

В музее отмечают, что все экспонаты «являлись свидетелями и участниками человеческих судеб разного времени». Выставка будет интересна любой аудитории.

Разгадывать загадки в краеведческом музее можно со вторника по воскресенье с 10.0 до 18.00. Стоимость билетов — от 30 до 100 рублей.

Фото: предоставлено краеведческим музеем.

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