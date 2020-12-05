Стали известны подробности о новых заболевших коронавирусом в Томской области

5 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 205 новых случая заболевания COVID-19. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 213 человек, четверо умерли, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства вновь заболевших — 115 человек — инфекция протекает бессимптомно, у 72 есть признаки ОРВИ, у 18 — пневмония. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находится 21 человек.

Скончавшиеся входили в группу риска по хроническим заболеваниям, а трое из них еще и по возрасту. У пациентов зафиксированы сердечно-сосудистые заболевания, хроническая ишемия головного мозга, болезнь почек, ожирение. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась дыхательной и полиорганной недостаточностью, двусторонней полисегментарной пневмонией, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 19 443 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 14 620, 178.

В сообщении отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе вырос до 1,2.

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