Более 190 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 4 декабря 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 193 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 238 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства вновь заболевших — 99 человек — инфекция протекает бессимптомно, у 83 есть признаки ОРВИ, у 11 — пневмония. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 42 человека.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 19 238 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 14 407.

В сообщении отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,01.

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