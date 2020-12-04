18+
18+

Более 190 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус лечение сводка количество заболевших безопасность распространение инфекции Более 190 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 193 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 238 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства вновь заболевших — 99 человек — инфекция протекает бессимптомно, у 83 есть признаки ОРВИ, у 11 — пневмония. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 42 человека.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 19 238 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 14 407.

В сообщении отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,01.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Nissan и Volkswagen столкнулись в Томске, один человек пострадал

2 декабря 2020
Томские новости

Трое заболевших коронавирусом скончались в Томской области

5 ноября 2020
Томские новости

Почти 200 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области, более 250 человек выздоровели

25 ноября 2020
Томские новости

Томичи могут поддержать благотворительную юридическую службу PRO DEO на всероссийской конкурсе

23 ноября 2020
Томские новости

Мужчина, из лодки которого выпал и погиб ребенок, получил 2 года колонии-поселения в Томской области

12 ноября 2020
Томские новости

В Томской области осудят главу сельского поселения, который принял жилье для сирот без воды и отопления

3 декабря 2020
Томские новости

За месяц в Томской области выявили почти 120 нарушений режима повышенной готовности

10 ноября 2020
Томские новости

В Томске пешеход попал под колеса BMW

24 ноября 2020
Томские новости

Томские ученые впервые смогли «вживую» увидеть, как мозг восстанавливается после инсульта

25 ноября 2020
Комментарии для сайта Cackle