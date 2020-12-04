Томск не выиграл в конкурсе на создание НОЦ мирового уровня

4 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Накануне, 3 декабря, правительство РФ подвело итоги конкурса конкурсного отбора научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня, которым будет предоставлена государственная поддержка. Были названы пять победителей. Претендующая на открытие НОЦ Томской области в их числе нет.

Как сообщается на сайте Минобрнауки, большинство из проектов-победителей — межрегиональные. Это «Инженерия будущего», «Передовые производственные технологии и материалы», «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования», «Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня» и «ТулаТЕХ».

«Все они обладают высоким научно-исследовательским, кадровым потенциалом и развитой инфраструктурой», — отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

Председатель Правительства РФ добавил, что это уже вторая пятерка победителей конкурса. Первые пять научно-образовательных центров, расположенные в Пермском крае, Нижегородской, Тюменской, Белгородской и Кемеровской областях, уже получили гранты. На это направлено более 700 млн рублей.

Предполагается, что НОЦ объединит все уровни образования, возможности университетов, научных организаций и реального сектора экономики.

«При этом важно, чтобы Центр сосредоточил свое внимание на нескольких ключевых проектах, что будет способствовать решению общих для регионов вопросов, а также ускорит решение прорывных научно-технологических задач, стоящих перед страной», — отметил Мишустин.

Как сообщалось, к 2021 году должно быть сформировано не менее 15 центров, которые должны объединить ведущие университеты, научные организации с компаниями, которые действуют в реальном секторе экономики.

Напомним, ранее президент РАН Александр Сергеев отмечал, что Томская область сумела создать и развить у себя научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня еще до организации НОЦ в рамках нацпроекта «Наука».

«НОЦ мирового уровня в Томской области де-факто уже есть, и даже на уровне выше, чем в других регионах, в том числе в пяти первых (где организованы центры — прим.ред.). НОЦ — это про создание новых высокооплачиваемых и инженерных рабочих мест. У вас уже организовано взаимодействие (между властью, наукой и промышленностью — прим.ред.)», — отмечал Александр Сергеев.

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