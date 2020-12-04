Елочные базары откроются в Томске в середине декабря
Во вторник, 15 декабря, в Томске откроются 24 ёлочных базара. Они будут размещены во всех районах города, сообщает пресс-служба мэрии.
Так, в Октябрьском районе купить ели можно будет по адресам:
- ул. Пушкина, 21д,
- ул. Пушкина, 25а,
- Иркутский тракт, 179,
- ул. Сергея Лазо,15,
- Иркутский тракт, 61,
- ул. П.Нарановича, 10,
- ул. Бирюкова, 26
- ул. Ивановского, 22.
На территории Кировского района елочные базары будут работать по адресам:
- пр. Кирова, 38,
- пр. Ленина, 15,
- ул. Мокрушина, 9,
- Учебная , 48д.
В Ленинском районе продажа будет проводиться по адресам:
- пр. Мира,21,
- ул. 79 Гвардейской дивизии, 13в,
- ул. Интернационалистов,9,
- ул. Интернационалистов,3а,
- пр. Мира,27,
- ул. Ференца Мюнниха,8,
- пр. Ленина,165.
В Советском районе жителям предложат ели по следующим адресам:
- пр. Фрунзе, 119,
- пр. Фрунзе,119ж,
- ул. Красноармейская, 44,
- ул. Сибирская,111б,
- ул. Киевская, 13.
Количество открытых елочных базаров зависит от предпринимателей, которые занимаются распространением новогодних деревьев. В этом году, по данным администрации районов, заявок на распространение новогодних елей стало меньше. Так, годом ранее в Томске работали 29 елочных базаров.
В пресс-службе также отмечают, что в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекцией изменения в организации роботы елочных базаров не планируются.
«Это происходит на свежем воздухе, все что касается открытых пространств имеет более мягкие требования. Все изменения, которые касаются правил торговли будут соблюдены», - сообщили в пресс-службе.
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