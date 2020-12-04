Елочные базары откроются в Томске в середине декабря

Во вторник, 15 декабря, в Томске откроются 24 ёлочных базара. Они будут размещены во всех районах города, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в Октябрьском районе купить ели можно будет по адресам:

ул. Пушкина, 21д,

ул. Пушкина, 25а,

Иркутский тракт, 179,

ул. Сергея Лазо,15,

Иркутский тракт, 61,

ул. П.Нарановича, 10,

ул. Бирюкова, 26

ул. Ивановского, 22.

На территории Кировского района елочные базары будут работать по адресам:

пр. Кирова, 38,

пр. Ленина, 15,

ул. Мокрушина, 9,

Учебная , 48д.

В Ленинском районе продажа будет проводиться по адресам:

пр. Мира,21,

ул. 79 Гвардейской дивизии, 13в,

ул. Интернационалистов,9,

ул. Интернационалистов,3а,

пр. Мира,27,

ул. Ференца Мюнниха,8,

пр. Ленина,165.

В Советском районе жителям предложат ели по следующим адресам:

пр. Фрунзе, 119,

пр. Фрунзе,119ж,

ул. Красноармейская, 44,

ул. Сибирская,111б,

ул. Киевская, 13.

Количество открытых елочных базаров зависит от предпринимателей, которые занимаются распространением новогодних деревьев. В этом году, по данным администрации районов, заявок на распространение новогодних елей стало меньше. Так, годом ранее в Томске работали 29 елочных базаров.

В пресс-службе также отмечают, что в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекцией изменения в организации роботы елочных базаров не планируются.

«Это происходит на свежем воздухе, все что касается открытых пространств имеет более мягкие требования. Все изменения, которые касаются правил торговли будут соблюдены», - сообщили в пресс-службе.

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