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Елочные базары откроются в Томске в середине декабря

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Во вторник, 15 декабря, в Томске откроются 24 ёлочных базара. Они будут размещены во всех районах города, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в Октябрьском районе купить ели можно будет по адресам:

На территории Кировского района елочные базары будут работать по адресам:

В Ленинском районе продажа будет проводиться по адресам:

В Советском районе жителям предложат ели по следующим адресам:

Количество открытых елочных базаров зависит от предпринимателей, которые занимаются распространением новогодних деревьев. В этом году, по данным администрации районов, заявок на распространение новогодних елей стало меньше. Так, годом ранее в Томске работали 29 елочных базаров.

В пресс-службе также отмечают, что в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекцией изменения в организации роботы елочных базаров не планируются.

«Это происходит на свежем воздухе, все что касается открытых пространств имеет более мягкие требования. Все изменения, которые касаются правил торговли будут соблюдены», - сообщили в пресс-службе.

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