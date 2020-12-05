Более 9,5 тыс. заявок на участие в олимпиаде «Я — профессионал» подали студенты Томской области

5 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГУ

Томская область вошла в двадцатку лидеров по числу регистраций на олимпиаду «Я — профессионал» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего на конкурс поступило более 576 тыс. заявок, из них 9,5 тыс. — от томских студентов.

Как сообщают организаторы, зарегистрироваться для участия в олимпиаде могли учащиеся бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов. Цель проекта — поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны и начать карьеру в крупной компании.

Регистрация проходила с 8 октября по 24 ноября. Каждый студент мог подать заявку на одно или сразу несколько из 72 соревновательных направлений. Самыми популярными направлениями у томских студентов стали «Лечебное дело и педиатрия» (569 заявок), «Биология» (393), «Экология» (366), «Психология» (349) и «Математика» (341). Больше всего регистраций из Томской области пришлось на Томский госуниверситет — 3 393, из Томского политеха поступило 3 316 заявок, 1 780 из СибГМУ, 651 из ТУСУРа и 301 из ТГПУ.

«Каждый год в олимпиаде регистрируется около 4,500 студентов ТГУ (это почти треть от всех обучающихся). Участие принимают не только студенты последних курсов бакалавриата и магистратуры (на которых непосредственно рассчитаны бонусы олимпиады), но и студенты младших курсов, которые пробуют свои силы и тоже довольно часто становятся дипломантами», — отметил проректор по образовательной деятельности ТГУ Евгений Луков.

Он также добавил, что вуз является является организатором тематической школы олимпиады, которая объединяет сразу четыре направления.

«Для студентов этот формат оказался очень привлекательным: они имеют возможность реализовать себя, пообщаться с партнерами, предметно подойти к выбору своей профессиональной траектории, — считает Евгений Луков. — Сейчас, как нам представляется, реальный сектор экономики — и это видно по нашим многочисленным партнерам — нуждается в кадрах, которые соответствуют новым вызовам. И, конечно, участники олимпиады „Я — профессионал“ — это те, за кого в первую очередь будут бороться HR-подразделения компаний».

По словам проректора, тем, кто не войдет в число победителей, олимпиада также даст многое.

«К примеру, участие в школах проекта. В прошедшем феврале такая проводилась в Томском государственном университете, ее темой стало „Качество жизни: глобальные изменения“. Лекции и мастер-классы вели преподаватели ТГУ, сотрудники исследовательских институтов РАН и зарубежных университетов», — отметил Евгений Луков.

В свою очередь генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что «заявки на олимпиаду подают, как правило, мотивированные и очень амбициозные ребята». «Они готовы воспользоваться возможностями, которые открыты перед молодежью страны, и совершить значимый вклад в собственное будущее. Регистрация на олимпиаду завершилась, но самое интересное у участников впереди. 27 ноября, стартовал отборочный онлайн-этап. Я желаю всем конкурсантам удачи. На олимпиаде побеждают ребята из самых разных российских регионов и университетов, главное — показать свой профессионализм», — добавил Алексей Комиссаров.

Отборочный онлайн-этап олимпиады продлится по 13 декабря. Все задания участники выполняют дистанционно. Студенты, успешно прошедшие онлайн-отбор, получат приглашения на заключительный этап. Он будет проходить с середины февраля по конец апреля 2021 года. Имена дипломантов четвертого сезона олимпиады «Я — профессионал» станут известны в мае 2021 года.

В зависимости от набранных баллов дипломанты делятся на призеров, победителей и медалистов. Все они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов олимпиады предусмотрен дополнительный бонус — премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей. В прошлом году Томская область заняла третье место, уступив только Москве и Санкт-Петербургу.

В организации проекта принимают участие 28 ведущих вузов страны и более 300 российских компаний, среди которых Сбербанк России, Яндекс, Трубная Металлургическая Компания, Банк ВТБ, Госкорпорация «Росатом», АО «Россельхозбанк», ПАО «Интер РАО», «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Альянс в сфере искусственного интеллекта. Выбор потенциальных работодателей хороший! Олимпиада невольно формирует живой рейтинг уровня подготовки студентов в вузах различных регионов страны.

Олимпиада «Я — профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

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