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ПСБ стал победителем VIII Межрегиональной премии «Финансовый Престиж» в Томске с лучшим интернет-банком

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ПСБ стал победителем VIII Межрегиональной премии «Финансовый Престиж» в номинации «Лучший интернет-банк для физлиц» в Томске, сообщают в пресс-службе компании.

Победа в 2020 году стала для ПСБ в Томске седьмой по счету: пять раз банк получал награду за лучшие дистанционные каналы, два раза - за лучшую банковскую карту. В этом году высокое признание томичей и экспертного совета получил интернет-банк для физических лиц.

«ПСБ всегда делал ставку на онлайн-каналы, причем мы активно совершенствуем цифровые платформы как для физических, так и юридических лиц. В этом году наши интернет- и мобильные приложения стали полноценным аналогом традиционным офисам. Сегодня удаленно можно получить практически все услуги банка», – отметил региональный директор ПСБ в Томске Андрей Сальников.

Премия «Финансовый Престиж» — первая и пока единственная в России межрегиональная статусная награда, вручаемая финансовым организациям по результатам народного голосования, контрольных закупок и независимых оценок экспертного совета. Впервые она была вручена в Томской области в 2012 году, а с 2015 года приобрела статус межрегиональной. Премия является частью программы повышения финансовой грамотности населения, проводится при поддержке проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования».

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