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Завтра в Томске ограничат движение по ул. Розы Люксембург

Дороги, Томские новости, Ограничение движения перекроют движение закрыли для движения объезд Завтра в Томске ограничат движение по ул. Розы Люксембург

Завтра утром, 3 декабря, в Томске ограничат движение транспорта на участке от ул.Дальне-Ключевской до пер.Тихого, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с работами по реконструкции участка тепловой сети. Предполагается, что движение будет восстановлено 12 декабря в 24.00.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

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