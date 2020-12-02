Пациенты с COVID-19 в Томской области начали получать бесплатные лекарства

2 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина

В Томской области началась раздача бесплатных лекарств для тех, кто заболел COVID-19, но лечится амбулаторно. Об этом на прошедшем сегодня брифинге сообщил замгубернатора по социальной политике Иван Деев.

В Томскую область поступило 508 наборов. Из них 96 были доставлены в районы, остальные — в Томск. Наборы сформированы по схемам лечения. По показаниям врача для пациентов назначаются противовирусные лекарства, а при необходимости — антибиотики. Также пациенту могут быть выписаны жаропонижающие препараты, антикоагулянты, препятствующие образованию тромбов и гормональные препараты.

Какой набор должен попасть к пациенту, определяет врач после осмотра. В специальной системе он указывает номер набора и адрес больного. Затем областной аптечный склад собирает необходимые средства и упаковывает в пакет с адресом и номером схемы лечения. После этого волонтерский штаб развозит наборы по пациентам.

В свою очередь, в пресс-службе обладминистрации отмечают, что бесплатные лекарственные препараты назначаются пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 с признаками заболевания, а также пациентам с подозрением на пневмонию, которые получают медицинскую помощь амбулаторно, то есть лечатся на дому под наблюдением врача. Также бесплатные препараты предназначены пациентам, выписанным из стационара на долечивание.

На закупку лекарств из федерального бюджета Томской области выделено 40,6 млн рублей. Власти готовят заявку на новую закупку лекарственных средств на декабрь и январь.

Также Иван Деев отметил, что на это неделе улучшилась ситуация с обеспечением аптек средствами, которые применяются при лечении COVID-19.

«Не могу сказать, что поступают в полном объеме в розницу как бы хотелось аптечным сетям, по тем заявкам, которые они делают дистрибьютору и поставки, как они называют, неритмичные. Но в целом мы проводим мониторинг два раза в неделю. Хочу сказать, что на этой неделе ситуация стала точно лучше. В большинстве аптечных организаций появились лекарственные препараты, которые используются при лечении COVID-19 и сопутствующих патологий», — отметил Иван Деев.

Напомним, по последним данным за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 18 846 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 13 916, умерших 171.

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