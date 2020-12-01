За сутки в Томской области шесть человек скончались от коронавируса

1 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 198 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 228 человек. Шесть зараженных скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, хроническая болезнь почек, хроническая обструктивная болезнь легких, онкологическое заболевание. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганнной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

У большинства вновь заболевших - 139 человек - есть признаки ОРВИ, у 6 пневмония. У остальных 53 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 45 человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано За весь период в Томской области установлены 18 641 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 13 669, умерших 171.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,98.

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