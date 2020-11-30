Голландский эксперт расскажет об «умных» теплицах на Urban Greenhouse Challenge в ТПУ

На следующей неделе, 9 декабря, в рамках международного конкурса Urban Greenhouse Challenge в ТПУ на платформе ClickMeeting пройдет лекция профессора одного из ведущих университетов прикладных наук Нидерландов HAS University of Applied Sciences (Хертогенбос, Нидерланды) Джаспера ден Бестена (Jasper den Besten).

Как сообщают в пресс-службе вуза, лектор имеет большой опыт в области применения инновационных систем выращивания растений, включая вертикальное земледелие, а также является сетевым специалистом в области садоводческого образования в Европе и ряде азиатских стран. Профессор Джаспер ден Бестен — координатор голландского отделения и онлайн-курсов по выращиванию растений без дневного света, член почетного совета Ассоциации вертикального земледелия.

«Выступление профессора будет посвящено голландскому подходу к высокотехнологичному садоводству в теплицах и вертикальных установках. Голландцы имеют большой опыт тепличного садоводства и недавно начали заниматься вертикальными установками для выращивания растений. В своей презентации лектор сравнит классические теплицы и вертикальные фермы, а также расскажет про системы, управляющие климатом в теплицах, и как они влияют на урожайность и затраты», — говорят организаторы Urban Greenhouse Challenge.

Лекция начнется в 15.00. Для просмотра необходимо пройти регистрацию.

HAS University of Applied Sciences признан лучшим образовательным и экспертным центром в Южных Нидерландах для агропродовольственного и экологического секторов.

Конкурс студенческих проектов Urban Greenhouse Challenge: Reforest впервые проходит в российском вузе. Его главным организатором стал Томский политехнический университет. Сейчас на официальном сайте мероприятия продолжается регистрация команд.

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