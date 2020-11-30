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Замгубернатора по научно-образовательному комплексу будет отвечать за цифровую трансформацию в Томской области

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Заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова назначена ответственной за цифровую трансформацию в Томской области. Она будет курировать процесс перевода массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный формат, организовывать работу иных органов государственной власти, которые отвечают за это направление, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Томская область благодаря нашей последовательной работе является одним из регионов-лидеров в стране в сфере информатизации и цифровизации государственных и муниципальных услуг, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Однако если власть хочет отвечать требованиям времени, общества и бизнеса, эта работа должна быть ускорена. Уверен, что энергии Людмилы Огородовой и профессионализма специалистов нашего департамента информационного общества хватит, чтобы поставить эту работу в регионе на новый уровень. При этом отвечать за развитие IT-сектора и цифровых технологий в регионе по-прежнему будет мой заместитель по экономике Андрей Антонов».

Губернатор подчеркнул, что меняется не наименование должности одного из замов, а вся система цифровизации в регионе. Так, ответственные за цифровую трансформацию появятся в каждом департаменте, исполнительном органе государственной власти и органе местного самоуправления.

«Им предстоит „оцифровать“, сделать удобными для людей все учреждения, оказывающие услуги людям. Речь идет о создании новой системы в стране и в регионах, которая предполагает переформатирование роли государства. Власть изменяется, модернизируется, превращаясь из командира и контролера в помощника для общества и бизнеса, становится сервисной службой, партнером для общества и бизнеса», — отметил губернатор.

В целом по стране направление цифровой трансформации координирует Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Минцифры будет оценивать успешность цифровой трансформации в каждом субъекте РФ.

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