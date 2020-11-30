18+
18+

Томская область в начале 2021г примет решение о дальнейших мерах поддержки бизнеса в период пандемии

Бизнес, Власть, ЗД ТО, Томские новости, коронавирус пандемия бизнес поддержка меы помощи Томская область в начале 2021г примет решение о дальнейших мерах поддержки бизнеса в период пандемии

Законодательная дума Томской области в первом квартале 2021 года рассмотрит вопрос о продлении мер поддержки бизнеса в период пандемии, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на спикера парламента Оксану Козловскую.

«Мы будем смотреть и оценивать ситуацию о необходимости продления существующих льгот и преференций либо принятия новых уже в первом квартале следующего года. У нас есть право при необходимости распространять действие принятых решений с 1 января финансового года», — сказала Козловская.

Она отметила, что в течение 2020 года региональная дума приняла семь законов, направленных на поддержку бизнеса, в том числе об установлении стоимости патента для малого бизнеса в 1 рубль, снижении налоговой ставки по УСН с 6% до 3%, предоставлении 50%-ной льготы по налогу на имущество для компаний из перечня пострадавших отраслей российской экономики.

«Окончательно эффективность всех мер, которые мы приняли, можно оценить только в следующем году, Мы подведем итоги в первом квартале», — добавила спикер.

По ее словам, принятие мер поддержки привело к выпадению доходов облбюджета на общую сумму 400 млн рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

На базе Северского перинатального центра заработает COVID-госпиталь

10 ноября 2020
Томские новости

В «Точке кипения – Томск» обсудят образовательные программы по искусственному интеллекту

13 ноября 2020
Томские новости

Томичей приглашают на гиревой онлайн-турнир

26 ноября 2020
Томские новости

Пять пациентов с коронавирусом скончались в Томской области

22 ноября 2020
Томские новости

Одинокие пожилые жители и инвалиды Томской области смогут попасть в приемную семью

26 ноября 2020
Томские новости

Томские ученые научились создавать «умные» удобрения из отходов горнодобычи

18 ноября 2020
Томские новости

Подросток попал под колеса иномарки в Томске

11 ноября 2020
Томские новости

Николай Глебович стал руководителем департамента дорожной деятельности и благоустройства Томска

19 ноября 2020
Томские новости

Завтра томичей ждет мокрый снег и сильный ветер

9 ноября 2020
Комментарии для сайта Cackle