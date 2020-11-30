В 2020 году таксофоны в Сибири стали популярнее

30 ноября 2020 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Год назад — с 1 ноября 2019 года — по инициативе «Ростелекома» все звонки с таксофонов универсальной услуги связи на любые номера российских операторов стали бесплатными. В 2020 году компания продолжает фиксировать увеличение количества и общей продолжительности разговоров с таксофонов, на что в том числе повлияла пандемия COVID-19. В частности, больше стало звонков в экстренные оперативные службы: по сравнению с февралем 2020 года (до официального объявления пандемии в России) их продолжительность выросла в 2,1 раза.

За январь — октябрь 2020 года общий трафик местных, внутризоновых и междугородных телефонных соединений с таксофонов универсальной услуги по стране в целом и по Сибири в частности вырос в 2,6 раза. Активнее всего в это время таксофонами пользовались в Республике Хакасия: там количество звонков по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилось сразу в 4,8 раза. В Новосибирской области общий трафик телефонных соединений с таксофонов за указанное время вырос более чем в два раза.

«Таксофоны в Сибири используются не только для общения, но и выполняют важную социальную задачу. Во многих отдаленных селах и деревнях именно они до сих пор остаются единственным доступным средством связи. При этом найти точку, откуда можно бесплатно позвонить, проще всего на “Яндекс.Картах”, где есть адреса всех таксофонов страны. Там же доступен номер конкретного аппарата, на который при необходимости можно позвонить», — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Обнуление стоимости звонков, в том числе на мобильные номера, повысило социальную роль таксофонов не только у жителей населенных пунктов, в которых они установлены. С таксофонов могут позвонить автомобилисты, туристы и просто заблудившиеся, если в округе нет мобильной связи или разрядился телефон. Зафиксировать местоположение таких людей и оказать помощь в случае необходимости будет значительно проще.

«Ростелеком» в целом по стране обслуживает 148 тысяч таксофонов универсальной услуги связи. В Сибири таких аппаратов насчитывается 12 373. Больше всего их установлено в Алтайском крае — 1 925 штук, меньше всего — в Республике Тыва, там работает 137 таксофонов, а также в Республике Алтай, где действуют 276 аппаратов. В Новосибирской области функционирует 1 555 таксофонов.

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