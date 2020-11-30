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«Томь» уступила брянскому «Динамо» в выездном матче

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Вчера, 20 ноября, в Брянске прошел матч 25 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021, в рамках которого местный ФК «Динамо» встречал «Томь». Матч проходил без зрителей, сообщается на сайте томского клуба.

Автором первого и единственного гола во встрече стал Валерий Сорокин. На 27-й минуте матча он пробил под перекладину, но Дмитрий Арапов перевёл мяч на угловой, после подачи которого Арапов ошибся на выходе и Сорокин занёс мяч в ворота.

В результате встреча закончилась со счетом 1:0. По итогам 25 туров «Томь» занимает 21 место в турнирной таблице ФНЛ.

Следующий матч томская команда проведет 5 декабря в Нижнекамске, где встретится с местным ФК «Нефтехимик».

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