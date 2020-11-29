Двое пострадали при пожаре в жилом доме в Томске

29 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 29 ноября, в Томске загорелся 2-этажный брусовой жилой дом по ул.Пушкина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

К приезду пожарных горела крыша дома. Находящиеся рядом сараи и гараж были полностью охвачены огнем. Пожарные эвакуировали 20 человек.

Возгорание удалось ликвидировать в 4.55. В результате пожара обгорела одна стена жилого дома, частично обгорела обрешётка крыши дома на площади 300 кв.м. Сгорели сараи. Обгорели стены гаража. У стоявшего в гараже Toyota Avensis обгорело лакокрасочное покрытие. Общая площадь пожара составила 363 кв.м. На пожаре работало 7 единиц техники, 27 человек личного состава.

Также в результате пожара пострадал 18-летний молодой человек - он получил термические ожоги пламенем кистей рук и лица 1-2 степени 4%, госпитализирован в ОКБ. Ожоги кистей рук получил еще один человек - 49-летний мужчина, отказавшийся от госпитализации.

Причина пожара устанавливается.

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