В Томске выпустили книгу к 100-летию Егора Лигачева

30 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Елена Астафьева

В Томске презентовали книгу-фотоальбом «Человек и его век. Это было недавно, это было давно», посвященную периоду управления Томской областью Егором Лигачевым и приуроченную к его 100-летию.

В работе над книгой, вышедшей тиражом 1 000 экземпляров, принимали участие редактор и издатель Андрей Олеар, фотокорреспондент Владимир Казанцев и директор Томского областного краеведческого музея Святослав Перехожев.

«Мы с Владимиром Казанцевым два года сидели в его комнате в чулане, набитом огромным количеством негативов. Надо было отсмотреть все их на свет, через увеличительное стекло и выбрать лучшее. Встречались сеансами, уходили в дебри, обменивались ощущениями, сканировали — так сформировался материал», — рассказал на прошедшей в пятницу пресс-конференции Андрей Олеар.

Он также добавил, что комментарии для книги были собраны на основе личных встреч с Егором Лигачевым и текстов, которые политик передал Андрею Олеару. Материал был готов уже давно и ждал подходящего момента для издания. Идея выпустить его как проект к столетию политика принадлежала директору ТОКМ им. М.Б. Шатилова Святославу Перехожеву.

«Это была идея использовать продукт, который уже есть. В этом году не только Егору Кузьмичу 100 лет, но и нашему музею. Издание такой книги является действительно событием в современной истории нашего города. А история томского края — это наша прямая профессиональная обязанность. И книга, в которой впервые публикуются фотографии о нашем жизненном прошлом, где есть текст от первого лица, может претендовать сразу на положение музейного предмета, — сообщил Святослав Перехожев. — В последние годы многие наши проекты направлены на личную, семейную историю. Через историю человека мы пытаемся показать историю страны».

Также Святослав Перехожев уточнил, что книга обязательно будет представлена в музее.

«Егор Кузьмич очень любил повторять фразу, которая могла быть слоганом деятельности нашего музея: „Сибиряки — народ сборный, но отборный“. У нас есть проект „Сибиряки вольные и невольные“. Как известно, Егор Кузьмич три раза из Москвы переезжал в Сибирь. И в Томск на 17 лет он сам попросился, отказавшись от дипломатической работы в Европе. Поэтому нам очень близки его слова», — отметил директор музея.

«Мы со Святославом Валерьевичем (Перехожевым — прим.ред.) обсуждали этот вопрос, вспоминая высказывания знаменитого социалиста Жана Жереса — что мы должны взять из прошлого огонь, а не пепел. И деятельность музея, и наше отношение к тому времени — это та самая попытка взять из прошлого огонь, а не пепел», — отметил Андрей Олеар.

Экземпляры книги в скором времени могут появиться в библиотеках Томска. Также ознакомиться с ней можно будет на сайте Владимира Казанцева, где будет размещена электронная версия книги.

Фото: Елена Астафьева

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